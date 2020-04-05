«Носить маски всем – неплохая идея»: ВОЗ пересматривает позицию в отношении защитных средств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова пересмотреть свою позицию относительно ношения масок. Ранее специалисты ВОЗ считали ненужным надевать средства защиты дыхательных путей здоровым людям, так как они не гарантируют 100% защиту от нового вируса.
Однако в последнее время все больше появляется научных исследований о том, что у значительного числа инфицированных SARS-CoV-2 болезнь протекает бессимптомно, но эти люди все равно опасны для окружающих. Поэтому ВОЗ готовит новые рекомендации, в которые включит обязательное ношение масок, в первую очередь в общественных местах, для всех без исключения.
«Сама по себе это неплохая идея», — заявил ведущий эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, признав «очень важной и полезной дискуссию» о масках.
По его словам, которые приводит информационное агентство «Рейтер», использование масок должно стать частью всеобъемлющей стратегии, но не отменят необходимости мыть руки и социального дистанцирования.
«Таким образом, мы, безусловно, можем видеть обстоятельства, при которых использование масок, даже самодельных и тканевых, на уровне сообществ может помочь в общем комплексном ответе на эту болезнь», — подчеркнул он.
По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, организация все время обновляет свои рекомендации по мере того как пополняются знания об этом новом вирусе.
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