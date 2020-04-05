 
 
Апрель 5th, 2020

«Носить маски всем – неплохая идея»: ВОЗ пересматривает позицию в отношении защитных средств

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова пересмотреть свою позицию относительно ношения масок. Ранее специалисты ВОЗ считали ненужным надевать средства защиты дыхательных путей здоровым людям, так как они не гарантируют 100% защиту от нового вируса.

Однако в последнее время все больше появляется научных исследований о том, что у значительного числа инфицированных SARS-CoV-2 болезнь протекает бессимптомно, но эти люди все равно опасны для окружающих. Поэтому ВОЗ готовит новые рекомендации, в которые включит обязательное ношение масок, в первую очередь в общественных местах, для всех без исключения.


«Сама по себе это неплохая идея», — заявил ведущий эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, признав «очень важной и полезной дискуссию» о масках.

По его словам, которые приводит информационное агентство «Рейтер», использование масок должно стать частью всеобъемлющей стратегии, но не отменят необходимости мыть руки и социального дистанцирования.

«Таким образом, мы, безусловно, можем видеть обстоятельства, при которых использование масок, даже самодельных и тканевых, на уровне сообществ может помочь в общем комплексном ответе на эту болезнь», — подчеркнул он.


По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, организация все время обновляет свои рекомендации по мере того как пополняются знания об этом новом вирусе.

https://www.9tv.co.il/item/12436

Category: Мир, Новости ﻿
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