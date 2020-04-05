Морской «пузырь»: в Париже туристы смогут передвигаться в такси на подводных крыльях



Тенденции развития современных технологий предполагают все больший уклон в экологичность, комфорт и креатив. Поэтому нет ничего удивительного, что не только исследователи, но и бизнесмены начинают поддерживать проекты, которые бы отвечали этим стандартам. Именно так и появился в Париже необычный стартап под названием The Bubble — водное такси на подводных крыльях.



Голландские бизнесмены задумали необычный проект — создать такси на подводных крыльях, которые рассекали бы по воде в крупных городах Европы. Взяться за воплощение этого стартапа в жизнь взялась французская компания Seabubbles — именно они разработали концепт футуристичного транспорта.

Авторы концепта также представили технические характеристики такси-пузыря. Так, размеры транспорта — 5 х 2,5 м, мощность двигателей — 18 кВт, максимальная скорость — 18 узлов. Вместимость одной кабины — до пяти человек.

Кроме того, такси представляет собой электрокар, заряда батарей которого хватит на 100 километров водного путешествия. А подзарядка будет осуществляться с помощью специально установленных на берегу причалах, которые питаются от зеленых источников энергии, например, солнечной.



Транспорт планируется сделать не только экологичным, но и комфортным: создатели проекта хотят сделать свое такси таким, чтобы им могли пользоваться даже люди, страдающие морской болезнью. По задумке авторов, транспорт-пузырь будет рассекать водные просторы крупных городов Франции, Бельгии, Германии, Дании, ОАЭ и Нидерландов. Кроме того, компания SeaBubbles имеет в своих планах проект по созданию более массового туристического водного транспорта — автобусов на подводных крыльях вместимостью до 90 человек.