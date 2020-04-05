Апрель 5th, 2020

Моника Белуччи восхитила поклонников стройными ножками

Моника Белуччи напомнила о себе неожиданной откровенной фотосессией.

Звезда позировала в ультраоткровенном мини, которое она дополнила черными колготками и туфлями на головокружительной шпильке. Завершающей деталью образа стала шуба.

Моника приняла пикантную позу лежа на диване. Она продемонстрировала свою фигуру и стройные ноги.

В своем недавнем интервью,красавица рассказала о феминистках и секретах красоты.

«Женщины чувствуют себя свободнее. Они могут говорить громче о том, что их волнует. Изменения приходят постепенно. Но в то же время я не считаю, что мы должны бороться с мужчинами. Думаю, нам стоит найти общие точки соприкосновения, потому что они нужны нам, а мы нужны им», — сказала Беллуччи.

Также актриса рассекретила свои основные бьюти-ритуалы, которые оказались незамысловатыми. «Я люблю заняться пилатесом, поплавать в бассейне. Что касается лица, я просто наношу крем и легкий макияж», — поделилась звезда.