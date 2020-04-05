Мадонна пожертвовала миллион долларов на разработку лекарства от коронавируса

Американская поп-певица Мадонна пожертвовала один миллион долларов на работу по разработке лекарства от коронавируса.
Певица заявила, что «направляет огромную благодарность и силы» медикам, ученым и специалистам по оказанию первой помощи.
Средства она отправит в фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарства для предотвращения заражения и лечения COVID-19″.
«Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп и всех наших друзей и семей», — написала она на своем сайте.
По данным на настоящее время, всего в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, более 60 тысяч человек скончались.
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