Апрель 5th, 2020

Мадонна пожертвовала миллион долларов на разработку лекарства от коронавируса

Американская поп-певица Мадонна пожертвовала один миллион долларов на работу по разработке лекарства от коронавируса.

Певица заявила, что «направляет огромную благодарность и силы» медикам, ученым и специалистам по оказанию первой помощи.

Средства она отправит в фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарства для предотвращения заражения и лечения COVID-19″.

«Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп и всех наших друзей и семей», — написала она на своем сайте.

По данным на настоящее время, всего в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, более 60 тысяч человек скончались.