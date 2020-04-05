Апрель 5th, 2020

Леся Никитюк предупредила подписчиков о мошенниках,спекулирующих на ее имени

Леся Никитюк-очень популярная девушка.На ее страницу в Инстаграм подписаны три миллиона человек. Эта информация не прошла мимо мошенников и они решили воспользоваться популярностью девушки для незаконного обогащения.

Ранее Леся Никитюк и другие популярные исполнители разыгрывали призы для своих самых активных подписчиков. Но эта акция давно закончилась. А мошенники воспользовались старой информацией и продолжили розыгрыш уже в свою пользу.

Это очень возмутило Лесю Никитюк и оа прямо заявила об этом в прямом эфире.

«Скоты, урод*, деби*ы. Я не знаю, как назвать этих мошенников, которые продолжают разводить украинцев в Facebook, спекулируя моим видео с розыгрышем авто. Который уже давно разыграли. Пожалуйста, не ведитесь», — сказала она.