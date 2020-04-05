Апрель 5th, 2020

Киркоров спрятался от коронавируса в лифте

Филипп Киркоров не дает грустить своим поклонникам в такое сложное время. Если нет возможности поднять им настроение на концерте,то это всегда можно сделать в интернете , с помощью Инстаграма. Даже из лифта.

Певец опубликовал селфи из лифта, которое подписал коротко и емко:

«Лифтоизоляция!»

Снялся Киркоров в весьма экстравагантном виде – кожаной кепке, необычных солнечных очках, куртке, из-под которой виднелись две рубашки, и потертых джинсах. Пользователи отреагировали на снимок с юмором.

«Тот момент, когда не смог определиться в чём выйти и одел все сразу… » «С рубахой меж ног далеко не убежать )» – написали комментаторы.

Другие забеспокоились за здоровье короля российской сцены и призвали его отсидеться в квартире.

«Дома сиди )» –посоветовал один из них.