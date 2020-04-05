Апрель 5th, 2020

Кэтти Перри узнала пол своего будущего ребенка

У Кэтти Перри жизнь состоит только из счастливых событий. Не так давно она согласилась выти замуж за свою давнюю любовь Орландо Блума,потом обьявила ,что ждет ребенка,а теперь ,наконец то, узнала кто у них с Орландо родится.

Влюбленные решили поделиться с поклонниками своей радостной новостью. Певица опубликовала признание: у нее родится девочка.

Кэти выложила забавное фото, на котором изображен улыбающийся Орландо. Лицо актера испачкано бледно-розовым кремом.

«Это девочка», — написала Кэти в Instagram, чтобы ни у кого не возникло сомнений в правильности посыла ее поста. Еще в прошлом месяце на концерте в Австралии звезда заявила поклонникам, что мечтает о дочери.

Для Кэти девочка станет первенцем, а вот у Орландо есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр. Певица и актер собирались пожениться, но из-за коронавируса им пришлось отложить торжество.