 
 
Апрель 5th, 2020

Кэтти Перри узнала пол своего будущего ребенка

кетти перриУ Кэтти Перри жизнь состоит только из счастливых событий. Не так давно она согласилась выти замуж за свою давнюю любовь Орландо Блума,потом  обьявила ,что ждет ребенка,а теперь ,наконец то, узнала кто у них с Орландо родится.

Влюбленные решили поделиться с поклонниками своей радостной новостью. Певица опубликовала признание: у нее родится девочка.

Кэти выложила забавное фото, на котором изображен улыбающийся Орландо. Лицо актера испачкано бледно-розовым кремом.

«Это девочка», — написала Кэти в Instagram, чтобы ни у кого не возникло сомнений в правильности посыла ее поста. Еще в прошлом месяце на концерте в Австралии звезда заявила поклонникам, что мечтает о дочери.

Для Кэти девочка станет первенцем, а вот у Орландо есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр. Певица и актер собирались пожениться, но из-за коронавируса им пришлось отложить торжество.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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