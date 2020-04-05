Апрель 5th, 2020

Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол будущего ребенка

Знаменитая американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца. Звезда оригинально рассекретила пол ребенка и сообщила, что у них с мужем будет дочка.

Кэти и Орландо недавно признались, что рождение первенца было среди их ближайших планов, и они с нетерпением ждали этого дня. Они с радостью поделилась с поклонниками одной из главных новостей в жизни и уже успели рассказать, что ожидают появление дочери.

На официальной страничке Кэти Перри в инстаграме появилось забавное фото, на котором Орландо Блум измазан на лице светло-розовым кремом. Влюбленные устроили настоящий праздник в честь будущего ребенка. Ранее певица говорила, что мечтает о дочке, так что ее желание осуществится.

Возлюбленный артистки выглядит невероятно счастливым. Такая фотография растрогала сеть и вызвала у сторонников восхищение. Они засыпали влюбленных поздравлениями в комментариях.

«Это девочка», – коротко написала Кэти в публикации.