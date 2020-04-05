Апрель 5th, 2020

Кайли Дженнер рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Д женнер внезапно разоткровенничалась и рассказала о том,что любит и не любит в сексе.

Младшая сестра Ким Кардашьян сообщила, что любит заниматься сексом в тишине. Ей не нравятся партнеры, которые при этом процессе издают «странные звуки».

Об этом инстадива рассказала подруге, актрисе и модели Анастасии Караниколау. Кайли призналась, что у нее есть любимая интимная игра, которая называется «Осмелишься ли ты». Сама звезда никогда не отвечала отказом на любое предложение партнера.

Молодая мама не подтверждает возобновление романа с Трэвисом Скоттом, но поклонники уверены, что пара снова вместе. Самая молодая миллиардерша в мире проводит время в самоизоляции с двухлетней дочерью Сторми.