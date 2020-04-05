Апрель 5th, 2020 Израиль: Системы дистанционного измерения параметров на борьбе с коронавирусом Компании израильского военпрома подключились к производству различных систем и оборудования для противостояния эпидемии коронавирусной инфекции. Одна из таких компаний – «Эльбит Маарахот» (далее «Эльбит»). Её разработки – в категории систем дистанционного измерения медицинских показателей, с целью защиты медперсонала от заражения. Точнее, речь идёт о прототипах 2 систем, базирующихся на видеокамерах (в т.ч. одна тепловизионная) и 2 типов небольших РЛС различной дальности.



Одно из решений начнёт в ближайшие дни клинические испытания в больнице «Бейлинсон» в Петах-Тиква (в рамках медицинского центра «Рабин» , состоящего из 2 больниц: «Бейлинсон» и «Голда hа-Шарон»). За разработкой стоит Отделение систем связи («Хативат Тикшув») «Эльбит». В состав одной из систем входит небольшая РЛС, считывающей данные с расстояния в несколько десятков см, без прямого контакта с пациентом, и передающей их медикам. Система измеряет пульс, дыхание и температуру тела. Цель система разделить пациентов, заходящих в приёмное отделение больницы, на 2 группы – без подозрение на заболевание дыхательных путей и с таким подозрением. Это позволит снизить риск заражения медперсонала и продолжить работу приёмного отделения. РЛС разработаны «Эльбит» во взаимодействии с компанией-стартапом для медицинских нужд и автомобильной промышленности. Медицинские нужды – слежение за перемещение пожилых людей внутри дома. Для нынешнего использования, пациент должен сидеть перед РЛС в течении нескольких десятков секунд. Второе решение ещё не готово. Оно базируется на чуть более мощной РЛС, способной считывать показатели с дистанции более 2 м от больного. Также идёт работа над алгоритмами для этих систем, которые позволят автоматизировать работу и в автоматизированном режиме принять решение, какова вероятность болен ли пациент коронавирусной инфекцией. Разработка обоих систем началась 2 недели назад. Речь идёт о гражданской продукции, не требующей специальных разрешений на экспорт. Тем не менее, скорее всего потенциал на экспорт таких систем низок. Во-первых разработка ещё не завершена и требуются различные разрешения на использование в медицинской сфере. Во-вторых, потребность в таких системах не велика. На первом этапе нужно удовлетворить потребности Израиля, далее можно будет подумать и о продажах в другие страны. Параллельно аналогичную разработку ведёт и компания ЭЛьТА из состава «Израильской Авиационной Промышленности» (IAI). Архитектура системы ЭЛьТА аналогична таковой у «Эльбит»: также использование РЛС для сканирования больного и видеокамер для получения данных. Врачи Йоси Шая и Акива Астерсон, специалисты приёмного покой больницы «Бейлинсон» (медцентр «Рабин») – медицинские консультанты проекта. Также в работах участвует доктор Йони Савир с медицинского факультета Техниона, компании EchoCare Technologies, Vayyar и Neteera, Отделение НИОКР (МОП – «Михкар вэ-Питуах») из состава МАФАТ во главе с бригадным генералом Янив Ротем, команда системы сенсоров («Маарах hа-Хайшаним») из МАФАТ во главе с полковником А. и ряд других групп исследователей из университетов и АОИ (эти же специалисты участвовали и в проекте «Эльбит»). Важно было проверить надёжность замеров и удобство использования систем и это было сделано. В системе ЭЛьТА использована миниатюрная РЛС компании, в оригинале разработанная для военных задач (HLS – Homeland Security, т.е. охрана границ, побережья и неких объектов). О какой РЛС идёт речь – не сказано, возможно одной из семейства EL/M-2112 или EL/M-2114. До начала эпидемии у ЭЛьТА была идея использовать данную РЛС для сканирования машин на стоянках, с целью проверить, не забыты ли в них дети. После обращения МАФАТ, внесение изменений в РЛС для нового использования заняло всего несколько дней. РЛС умеет распознавать движение с очень маленькой скоростью. В т.ч. она может видеть движение груди, сканирую тело человека. Т.е. можно опознать частоту дыхания и пульс пациента. Видеокамера в составе системы (по-видимому речь о тепловизоре) измеряет температуру. Алгоритм измерения температуры разработан в Технионе. Система ЭЛьТА работает с дистанции 2-3 метра. Время измерения – несколько секунд. Излучаемая мощность РЛС низкая, с точки зрения электромагнитной безопасности для пациента система (с учётом времени облучения) не более опасна, чем сотовый телефон. Есть также идея использования системы в палатах больных для мониторинга состояния без прямого контакта. На первом этапе ЭЛьТА должна поставить 10 систем минздраву Израиля. Далее возможен заказ ещё нескольких десятков систем. Первая система будет поставлена на этой недели (публикация от полудня вторника, 31.03.20), остальные 9 – в ближайшие недели. Финансирование – МО. При необходимости система может быть экспортирована, тем более что РЛС системы – т.н. техника двойного назначения, на её экспорт не нужно разрешение МО, а только разрешение министерства промышленности и торговли. Уже есть несколько обращений из-за границы. В случае, если спрос будет велик и ЭЛьТА не сможет его удовлетворить, – компания готова сотрудничать с другими производителями РЛС в мире. Зачем Израилю новые подводные лодки: интервью с Начальником технического управления ВМС

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