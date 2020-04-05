Израиль: Системы дистанционного измерения параметров на борьбе с коронавирусом

В состав одной из систем входит небольшая РЛС, считывающей данные с расстояния в несколько десятков см, без прямого контакта с пациентом, и передающей их медикам. Система измеряет пульс, дыхание и температуру тела. Цель система разделить пациентов, заходящих в приёмное отделение больницы, на 2 группы – без подозрение на заболевание дыхательных путей и с таким подозрением. Это позволит снизить риск заражения медперсонала и продолжить работу приёмного отделения.
Второе решение ещё не готово. Оно базируется на чуть более мощной РЛС, способной считывать показатели с дистанции более 2 м от больного. Также идёт работа над алгоритмами для этих систем, которые позволят автоматизировать работу и в автоматизированном режиме принять решение, какова вероятность болен ли пациент коронавирусной инфекцией.
Разработка обоих систем началась 2 недели назад. Речь идёт о гражданской продукции, не требующей специальных разрешений на экспорт. Тем не менее, скорее всего потенциал на экспорт таких систем низок. Во-первых разработка ещё не завершена и требуются различные разрешения на использование в медицинской сфере. Во-вторых, потребность в таких системах не велика. На первом этапе нужно удовлетворить потребности Израиля, далее можно будет подумать и о продажах в другие страны.
В системе ЭЛьТА использована миниатюрная РЛС компании, в оригинале разработанная для военных задач (HLS – Homeland Security, т.е. охрана границ, побережья и неких объектов). О какой РЛС идёт речь – не сказано, возможно одной из семейства EL/M-2112 или EL/M-2114. До начала эпидемии у ЭЛьТА была идея использовать данную РЛС для сканирования машин на стоянках, с целью проверить, не забыты ли в них дети. После обращения МАФАТ, внесение изменений в РЛС для нового использования заняло всего несколько дней.
РЛС умеет распознавать движение с очень маленькой скоростью. В т.ч. она может видеть движение груди, сканирую тело человека. Т.е. можно опознать частоту дыхания и пульс пациента. Видеокамера в составе системы (по-видимому речь о тепловизоре) измеряет температуру. Алгоритм измерения температуры разработан в Технионе.
Система ЭЛьТА работает с дистанции 2-3 метра. Время измерения – несколько секунд. Излучаемая мощность РЛС низкая, с точки зрения электромагнитной безопасности для пациента система (с учётом времени облучения) не более опасна, чем сотовый телефон. Есть также идея использования системы в палатах больных для мониторинга состояния без прямого контакта.
На первом этапе ЭЛьТА должна поставить 10 систем минздраву Израиля. Далее возможен заказ ещё нескольких десятков систем. Первая система будет поставлена на этой недели (публикация от полудня вторника, 31.03.20), остальные 9 – в ближайшие недели. Финансирование – МО.
При необходимости система может быть экспортирована, тем более что РЛС системы – т.н. техника двойного назначения, на её экспорт не нужно разрешение МО, а только разрешение министерства промышленности и торговли. Уже есть несколько обращений из-за границы. В случае, если спрос будет велик и ЭЛьТА не сможет его удовлетворить, – компания готова сотрудничать с другими производителями РЛС в мире.
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