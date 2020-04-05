Апрель 5th, 2020

Из эфиров российских телеканалов уберут рекламу шашлыков ,чтобы не раздражать население

Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу вкусной еды. Специалисты считают, что оказавшиеся в домашнем заточении из-за коронавируса россияне могут воспринимать это весьма болезненно.

Журналисты напомнили, что больше недели россияне живут в режиме самоизоляции.

«Тем не менее на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски», — говорят они.

На время карантина телеканалам предложили не показывать такую рекламу.

Есть мнение,что россияне сейчас при всем желании не могут устраивать шашлыки, а у кого то и денег на это нет, так что люди могут воспринимать это «весьма болезненно».