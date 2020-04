Апрель 5th, 2020

Идрис Эльба может вернуться в знаменитое «Хоббс и Шоу»

Идрис Эльба может появиться во второй части боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров сообщил, что информацию ему предоставили источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о фильме «Форсаж 9″.

По сюжету будущей картины, персонаж Эльбы перестанет быть «плохим парнем» и присоединится к главным героям.