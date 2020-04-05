Апрель 5th, 2020

Хорошо сохранившаяся индианка возрастом 500 лет обнаружена в леднике



Столетиями индианка пребывала в леднике Анд на высоте в 6 740 километров. Ученые обнаружили ее практически случайно: оказалось, что она провела в леднике 500 лет.



Необычную находку обнаружила команда археологов во время восхождения на вулкан Льюльяльяко, расположенный на самой границе Аргентины и Чили. Ученые по одежде и ДНК определили, что индианка принадлежит племени инков и находится во льдах уже 500 лет.



Низкая температура все это время сохраняла ткани в идеальном состоянии. Рядом исследователи обнаружили золотые украшения, головные уборы вождей и богато украшенные миски.



Для нас эта находка уникальный подарок. Пусть многое пока и не ясно, но команда верит, что рано или поздно мы узнаем всю историю индианки, — рассказал руководитель экспедиции Эндрю Уилсон



Все это позволило предположить, что индианка принадлежала к богатому роду, возможно была дочерью верховного вождя целого племени. Осталось только понять, как она оказалась в одиночестве на леднике и почему рядом рассыпано золото.



Фото: dailymail