Фотолюбитель посреди дня обнаружил над Луной группу НЛО

Фотолюбитель из Канады посреди дня, во время фотографирования, обнаружил над поверхностью Луны полет группы НЛО огромных судя по всему размеров. Данное видео пользователь по имени Jean-Michel Tenac выложил на сервис потокового видео Youtube, который рассказал, что видео записал его друг.
Это видео не мое. Друг передал это мне. Снято в направлении Монреаля ближе к вечеру с Nikon P1000
Он сказал мне, что «Я регулярно снимаю Луну днем, во время первого и последнего полумесяца.»
Я думаю, что если скрытая активность НЛО должна быть видна на Луне, это происходит в тот момент, когда земляне ее не наблюдают, потому что этот день, в первый или последний полумесяц, делает менее наблюдаемой в небе.
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