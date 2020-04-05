Апрель 5th, 2020

Эмили Ратаковски поделилась страстным фото с мужем

Эмили Ратаковски,на период пандемии,закрылась дома вместе с 32-летним мужем,продюсером Себастьяном Беар-Мак-Клардом. Как именно супруги проводят время,Эмили показала в горячей фотосессии.

Красотка поделилась фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Эмили позировала в ванной перед зеркалом вместе с мужем, который тоже предстал без одежды, но в солнцезащитных очках.

Звезда стояла, а муж страстно обнимал ее за талию. Ратаковски прикрыла пышную грудь руками и телефоном.

«Это не то, как обычно выглядит наш карантин. Обычно мы носим худи и толстовки», — с иронией написала Эмили в Instagram. Она отметила, что снимок был сделан два года назад, спустя полгода после свадьбы.

«Сумасшедшие», — прокомментировала в числе первых Белла Хадид. «Тело мечты», «Огненная красотка», «Самый счастливый мужчина на планете», — написали фолловеры