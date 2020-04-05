Апрель 5th, 2020

Дана Борисова: Секс за деньги я больше не практикую

Дана Борисова вновь оказалась в центре секс-скандала. В сеть просочился видеоролик, на котором голая телеведущая призывает некоего Руслана к ней присоединиться. Светская львица Алёна Кравец заявила, что она обращается к ее мужу. Дана Борисова впервые откровенно прокомментировала скандальную ситуацию, а также рассказала о проблемах в своей интимной жизни.

– Этот ролик слила Кравец, – заявляет Дана. – Она меня уже давно ненавидит. Конечно, я растерялась, что все появилось в интернете. В свое оправдание могу сказать, что я – незамужняя, свободная женщина. Я что, не могу общаться с мужчинами голой? Тем более что моя дочка уже четыре дня живет со свекровью. К тому же на ролике я не голая была, а без лифчика. Трусики на мне были! В общем, не вижу в этом ничего нецеломудренного. Что касается ее Руслана, то я давно знаю, что у них не сахар в семейной жизни. Так что им грех не воспользоваться. Он стоял недавно за кулисами одной из программ, в которой мы обе участвовали. Я сразу подумала: «Ничего такой, симпатичный!» Слушайте, повторяю: я – свободная женщина. Кого захотела, того и привела. С кем захотела, с тем и переспала. А Кравец мне просто завидует, потому что с мозгами не дружит. И ненавидит меня.

Алена Кравец с мужем

– Из-за чего у вас случился конфликт?

– У нас много поводов было, по которым мы конфликтовали. В прошлом году мне сожгли волосы на «Модном приговоре». Алёна сидела рядом со мной. Она видела, как мне эти несчастные волосы сжигают, и мне ничего не сказала. А потом смеялась! Я волосы восстанавливала полгода. А как она пришла на могилу Началовой в модном костюме и устроила там фотосессию? А потом заявила, что пришла просить у нее помощи, потому что хочет сделать операцию по увеличению груди. Вы можете себе представить, что она просила благословения у Юли перед тем, как сделать себе сиськи? Это же ужас!

– Может, мстит за то, что вы обвинили ее в эскорте?

– Да. Я не скрываю, что в то время, когда принимала запрещенные препараты, позволяла себе зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе и эскортом. Я была разложившейся личностью, поэтому соглашалась на секс за деньги. И один из клиентов рассказал, что Кравец тоже этим занимается. Он показывал ее снимки! Богом клянусь! Тогда я пришла на программу и сказала: «Алёна, будь бдительней. Мужчина всем рассказывает и показывает, что ты тоже спишь за деньги!»

– А вы сейчас это практикуете?

– Нет, сейчас нет. Я же уже три года живу трезвой. По факту у меня в последнее время вообще очень мало секса. Запросы высокие. У меня было много мужчин, когда я была нетрезва. Сейчас даже не знаю, как с мужчинами надо обращаться. Как-то меня напрягают отношения. Поэтому секса, наверное, у меня гораздо меньше, чем у продавщицы пирожных из нашего магазина.

– Но ведь вы должны понимать, что воздерживаться от секса очень вредно для здоровья!

– Для здоровья вредно, я знаю. Но что делать? Жить вообще вредно. Я ничего не могу поделать. Сейчас отношусь к партнерам очень требовательно. Хотя секс люблю! Теперь у меня выборочно: с кем хочу, с тем и сплю. Но посторонних боюсь подпускать.

– Это как?

– Тех мужчин, с которыми у меня раньше не было интима, побаиваюсь. Я даже с психологом этот вопрос обсуждала. Когда встречаю нового мужчину, у меня что-то срабатывает и не могу подпустить его к себе. Чего-то опасаюсь. У меня вот с певцом Данко было после выздоровления. Но только из-за того, что я с ним уже когда-то была в отношениях.

– В тусовке шепчутся, что Данко как любовник не очень…

– Жаловаться не могу. Как мужчина он меня полностью устраивал. Но ушел к молодой.

– А бывшие клиенты вам не звонят? Не предлагают встретиться?

– Нет. Когда я попала в реабилитационный центр, у нас отобрали сим-карты. Я начала новую жизнь. У меня не осталось ни старых подруг, ни друзей. Даже квартиру прежнюю продала. Сейчас, бывает, в социальных сетях дурачки пишут: «Дана, давай переспим. Готов заплатить». Но я на это не реагирую.

– Какой мужчина вам нужен?

– Честно, не знаю. Хороший, симпатичный. Я же вам говорю: как только отношения начинают развиваться, начинаю думать: «Ой, а зачем мне это надо! Как я буду с кем-то жить, за кем-то ухаживать?» Секс – да, но не больше. Сливаюсь сразу.

– Может, пойти к психологам?

– Я хожу. В период реабилитации пять специалистов сменила. Мы обсуждали проблемы секса между мужчиной и женщиной. Но мне это было неинтересно. Гораздо больше меня интересуют темы зависимости и косметологии. Мне пишут миллионы наркоманов, алкоголиков, их родственники. Спрашивают совет: «Что делать? У вас получилось, мы тоже хотим!» Я не ленюсь, все рассказываю. Порой даю свой телефон, мы долго разговариваем. Иногда в центры устраиваю людей бесплатно. Вот это мне интересно. И еще тема косметологии. Я пластику не делала, но нити, ботокс, всевозможные лифтинги практикую. Наверное, поэтому хорошо сохранилась.

– В ролике видно, что форма груди у вас прекрасная!

– Да, у меня же всего одни роды были. Поэтому грудь сохранилась. Эта Кравец ездит на могилу Началовой, чтобы спросить разрешения на увеличение сисек (улыбается). С головой не дружит совсем. Лучше бы у меня спросила – я бы дала ей совет, как сделать так, чтобы в 43 выглядеть на 25.

А в инстаграме Дана недавно сделала запись: «Мадам в каждой бочке затычка @kravetsalena ЭКСПЕРТ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ СНОВА В МОЕЙ ЛЕНТЕ. Мало того в сториз обозвала меня всяко разно, ТАК И ПОСТ ВЧЕРА РАЗМЕСТИЛА. И падшая я, и без моральных ценностей, А Я ПРОСТИТЕ, В ЧЕМ ВИНОВАТА ,ЕСЛИ ЕЕ ГОРЕ МУЖ РУСЛАН В ОТНОШЕНИЯХ СО ВСЕМИ РУБЛЕВСКИМИ ЭСКОРТНИЦАМИ? И особенно любит спортсменок, сам признавался. А Аленка, ну без обид, фригидная, неинтересная, хоть и с кукольным личиком, ни одной песни этой ПЕВИЦЫ ДНЁМ С ОГНЁМ НЕ СЫЩЕШЬ, да еще и окружила себя всякими ГАДАЛКАМИ, ПРОВИДИЦАМИ И ТАРОЛОГАМИ. Не удивлюсь ,если и колдует, как @lenakhanga, мне, кстати,о б этом @annakalash рассказывала. На съемки с @timureremeev #первыйканал пришла на съемки программы со своим экстрасенсом, ведуньей Кристиной Мун @tarolog_kristinamoon !!!

Она, наверное, без ее ведома даже с Русланом не спит!)) Приворожила его, Зараза! Эта ее Ведьма, разбила все мое биополе, разрушила всю мою ауру! И я теперь кашляю, плохо себя чувствую, скоро Короновирус на меня наведут, такими темпами ,вместо порчи! И никто мне не может помочь! Посоветуйте , что мне делать! ???Знакомые экстрасенсы говорят, что порчу должен снимать,тот кто ее наводил!!!Помогите советом! Ведь я знаю, что она ведьма в пятом поколении.»