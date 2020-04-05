Британцы массово вышли на пикники в разгар эпидемии: Елизавета II готовит обращение





Жители Великобритании оказались такими же не дисциплинированными, как и некоторые москвичи. Несмотря на отчаянные призывы властей соблюдать карантин в связи эпидемией COVID-19, они в эти выходные вышли на пикники и отправились на пляжи (фото с места событий опубликовала лондонская полиция). Об этом информирует британский телеканал Sky News.



При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подхватил инфекцию, продолжает призывать британцев к соблюдению правил, находясь в самоизоляции.



Другие британские политики также призывают жителей «Туманного Альбионна» сидеть дома, невзирая на хорошую погоду. Общественники взывают к разуму и самосохранению и просят подумать о медиках, которые борются с коронавирусом, пока кто-то устраивает пикники и подвергает опасности других.



Нужно отметить, что в эти выходные в Великобритании действительно установилась хорошая погода

Небо ясное, температура воздуха 21 градус по Цельсию. 4 апреля 2020 года стало самым теплым днем за последние шесть месяцев.

При этом в Великобритании уже 41903 заболевших COVID-19. Умерло 4313, а выздоровело всего 135 человек.

Одновременно с этим, Букингемский дворец объявил, что 5 апреля 2020 года королева Великобритании Елизавета II выступит с внеочередным обращением к гражданам страны и Содружеству наций (53 государства).

Уточняется, что за 68 лет правления королевы — это будет всего лишь четвертое внеочередное обращение. Обычно Ее Величество обращается к нации только на Рождество. Речь монарха уже записана и будет транслироваться на телевидении, по радио, а также в социальных сетях. Связана речь, как нетрудно догадаться, с эпидемией COVID-19.

Нужно добавить, что 3 апреля 2020 года принц Чарльз открыл первую в Великобритании больницу, построенную специально для лечения COVID-19. Причем сделал он это удаленно, из своего дома в Шотландии по видеосвязи. 25 марта 2020 года у принца был также обнаружен коронавирус. Он успешно прошел курс лечения и 30 марта 2020 года вышел с карантина.