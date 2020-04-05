Апрель 5th, 2020

7 коронавирусных теорий заговора: евреи, китайцы, Бил Гетйс и другие

Есть люди, которые от коронавируса закрываются медицинскими масками, а есть те, кто закрывается от него шапочкой из фольги. В посте инсайдерская информация именно от таких людей.



Предупреждение: вся информация в посте — теории заговора, то есть слухи, не имеющие доказательств, а проще говоря, отборный бред. Стоит воспринимать эту информацию не иначе как шутку.

Теория №1: Во всём виноват 5G



Источник: scontent.fhel4-1.fna.fbcdn.net »

А вы знаете, что коронавирус — это никакой не вирус ???????????? Это 5G убивает людей, а не чёртов вирус», — написал по-английски пользователь Facebook из Англии. Как бы глупо и нелепо это не звучало, но его записью поделилось 1300 пользователей. На страницу этих английских «заговорщиков» в Facebook подписано более 40 тыс. человек. Они активно делятся информацией об установке 5G-вышек в своих районах, кидают ссылки на «доказательства» теорий, заваливают местные власти петициями. Эта тема не нова, на сайте Change.org ещё два года назад была создана петиция STOP 5G, на данный момент она набрала 74 тыс. подписей. Но теперь этот заговор приобрёл новый смысл. Сторонники этой теории считают, что карантин объявили лишь для того, чтобы понатыкать по всей планете убивающие людей излучением 5G-вышки. В марте эту глупость стала распространяться по интернету, учёным пришлось выступать с опровержениями, рассказывать, почему 5G не вызывает рак и что коронавирус к вышкам связи никакого отношения не имеет. Любопытно, что распространяющие эту теорию люди нормально уживаются с 3G и 4G, а вот 5G почему-то считают смертельной опасностью.





Теория №2: Во всём виноват Китай/США

Психологи говорят, что объясняя возникновение смертельной болезни происками чужаков, врагов, в роли которых часто выступает правительство, человечество справляется со стрессом. Пандемия спровоцировала массу теорий заговора, в которых в создании вируса как биологического оружия обвиняются разные страны: Китай, США, Россия, Израиль, Иран. Первыми начали показывать пальцем на других в США, и перекладывали вину на Китай не только так называемые реднеки, но и сенаторы и официальные СМИ. Потом учёные опровергли теорию о разработке вируса в китайских лабораториях, СМИ выступили с опровержением, но осадочек не просто остался, но и завирусился.

Источник: static0.gamerantimages.com

В соцсетях к теории прикрутили одну интересную деталь. В качестве доказательства сторонники теории использовали картинку, на которой сравнивается логотип Уханьского института и логотип компании Umbrella из серии игр Resident Evil. К тому же действие игр и фильмов по ним происходит в вымышленном городе Racoon-city, а если переставить буквы в слове racoon («енот» в переводе с английского) получится corona.

В России, Иране и Китае в изготовлении коронавируса обвинили США. В филиппинском сенате один из сенаторов показал видео с YouTube, в котором утверждалось, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное для борьбы с Китаем. Сенатор представил ролик как «очень любопытный, если не разоблачающий». В Венесуэле в создании коронавируса обвинили всех гринго.





Теория №3: Во всём виноваты евреи

В XIV веке в возникновении сильнейшей эпидемии чумы христиане обвинили евреев, и по Европе прокатилась волна кровавых погромов. Догадайтесь, кого обвинили националисты в возникновении коронавируса в 2020 году. Антисемиты верны своим традициям и во всех бедах винят евреев. Согласно самой популярной антисемитской теории заговора, евреи создали коронавирус искусственно, чтобы нажиться на пандемии, ведь как известно любому уважающему себя неонацисту, все фармацевтические компании мира контролируются евреями. Так что коронавирус поможет «мировому еврейству» приумножить свои богатства и заодно уничтожить белых. Согласно другой теории заговора, евреи уже изобрели вакцину и ждут момента, чтобы продавать её, заломив за лекарство неимоверную цену. Также неонацисты придумали третью теорию, согласно которой коронавирус приведёт к торжеству белых. Они считают, что у евреев ничего не выйдет, а на обломках уничтоженного вирусом мира, неонацисты построят дивный новый белый мир.







Эта теория распространяется не только в соцсетях, но, в частности, какой-то «эксперт» озвучил её на турецком ТВ,





Теория №4: Во всём виноват Билл Гейтс

Ещё одну теорию выдвинул знаменитый создатель теорий заговора QAnon, когда-то прославившийся теорией о том, что «глубинное государство» (deep state), организованная группа госслужащих на самом деле управляющая США, предпринимает попытки избавиться от Дональда Трампа. Он заявил, что на коронавирус был получен патент в патентном бюро США 20 ноября 2018 года Институтом Пирбрайта, финансируемый Биллом Гейтсом, и даже назвал номер этого патента. По мнению конспирологов, институт создал вирус, чтобы проредить население Земли. На стариков вирус направлен, потому что Гейтс хочет сделать человечество моложе. Популярный пост в Facebook об этом заговоре, который соцсеть теперь помечает как «ложную информацию», заканчивается такими словами: «Закройте глаза. Представьте мир, в котором болезнетворные микроорганизмы считаются «болезнями». Теперь откройте глаза. Вы живёте в этом мире!» Теорию поддержали антипрививочники, которые верят любому бреду из интернета. Институт Пирбрайта выпустил официальное обращение, в котором объясняется несостоятельность слухов о патенте на коронавирус.

Теория №5: Во всём виноват Disney





Источник: cdn.lifehacker.ru

Если кто и выиграет от коронавируса кроме производителей туалетной бумаги и медицинских масок, то это будут стримминговые платформы. В интернете то ли шутят, то серьезно обсуждают коронавирус как козырь Disney+ в борьбе с Netflix. Первым козырем в этом противостоянии был малыш Йода. Свой сервис могущественная компания запустила в конце прошлого года, и, видимо, не удовлетворившись количеством подписок, запустила вирус. Люди засели по домам и от нечего делать стали смотреть диснеевские мультики и сериалы, а компания подсчитывает прибыль. Кстати, согласно классической теории заговора, касающейся «мышиного дома», Уолт Дисней попросил себя заморозить до времён, когда в США останутся только белые. В городских легендах Дисней описывается как типичный неонацист. Ещё одна теория приписывает запуск коронавируса Netflix. Также в интернете шутят, что коронавирус изобрела Грета Тунберг, чтобы сократить выбросы в атмосферу вредных веществ.

Теория №6: Во всём виновата панспермия





Источник: alchetron.com

Астробиолог Чандра Викрамасингхе с начала 1970-х пытается доказать, что многие болезни были занесены на Землю кометами. Он даже написал книгу «Болезни из космоса». Гипотеза о том, что кометы переносят бактерии и вирусы, называется панспермия. Ранее Викрамасингхе уверял, что SARS тоже занесла комета, в феврале 2020 года он сообщил, что наблюдал сгоревшую в плотных слоях атмосферы над Китаем комету, а значит коронавирус принесла именно она. Никто кроме учёного с трудно произносимым именем комету над Китаем не видел, но панспермист по привычке во всём винит свои любимые кометы.

Теория №7: Стёбная





Знающие люди с того края земного диска утверждают, что правительство придумало вирус, чтобы заменить батарейки в голубях, пока все сидят дома. Как известно, в классической теории заговора говорится о том, что все голуби — это правительственные дроны. Пришло время сменить голубиные аккумуляторы таким необычным способом. Ну это у них, а в Москве, вероятно, людей загнали под домашней арест, чтобы вновь переложить плитку (возможно, не один раз), не привлекая к этому особого внимания.