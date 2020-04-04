Апрель 4th, 2020

Звезда 90-х переживает тяжелые времена в Италии

Популярная в 90-х певица Лика Стар много лет назад вышла замуж на итальянца и переехала к нему. У пары родились трое детей,муж владеет небольшим бизнесом,а сама Лика занималась недвижимостью.

В настоящее время Италия переживает не лучшее время из-за бушующей пандемии коронавируса. В стране введен режим жесткого карантина, что негативно сказалось на бизнесе певицы. «У меня нет работы, и неизвестно, когда она теперь будет! У меня трое детей! Кто оплатит аренду офиса моему мужу? Кто вернет ему прибыль от слетевших контрактов?» — негодует звезда 90-х. Находит Лика и плюсы в сложившейся ситуации, ведь сложности сделают ее семью сплоченнее и терпимее.

Если вспомнить, то светская тусовка заговорила о Лике Стар в тот момент, когда её в 1994 году всё чаще стали замечать в компании Владимира Преснякова. Напомним, тогда Владимир жил с дочкой Аллы Пугачёвой Кристиной Орбакайте. Спустя многие годы в программе «Судьба человека» певица рассуждала о том, что именно из-за гнева Аллы Борисовны Лика Стар лишилась многих концертов и гонораров.

Чем так «зацепила» Владимира Лика, можно увидеть, посмотрев несколько фотосессий артистки для журнала Playboy и просто картинки блондинки, которые попадают под категорию 18+.