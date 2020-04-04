Апрель 4th, 2020

Журналисты рассказали,как проходит карантин в Швеции

Пандемия коронавируса – хороший тест для правительств разных стран на то, как они готовы справляться с реальными вызовами. У кого-то получилось лучше,как у Китая,у кого-то хуже, как у Италии или США. У нас эпидемия только разгорается, и следующие недели две-три станут решающими.

Швеция – одна из самых благополучных стран Европы и мира, но даже она получила ощутимый удар от коронавируса.Интересно узнать, как шведы восприняли ситуацию и что у них вообще происходит.

В Швеции не объявляли ни карантина, ни режима самоизоляции. Не закрыты ни школы, ни детские сады. И всё же младшие большей частью остаются дома. Старшие переходят на удалённое обучение, ежедневно выполняя задания из своей школьной сети. Гимназии и университеты перешли на удалённые занятия.

Компании ,по возможности,максимально перешли на удаленную работу. Из-за этого городской транспорт стал полупустым.

Транспорт, кстати, в Стокгольме ходит как обычно, за исключением автобусов. Во-первых, автобусов стало меньше – за что подвергся жёсткой критике со стороны эпидемиологов. Во-вторых, в автобусах закрыли передние двери, где стоит валидатор, потому проезд в них де-факто стал бесплатным.

Как обычно работают и рестораны, и магазины,при этом много где появилась услуга доставки.