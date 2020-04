Апрель 4th, 2020

Журнал The Economist назвал Узбекистан страной года

Журнал The Economist назвал страной года Узбекистан: ситуация в стране заметно улучшилась благодаря реформам президента Шавката Мирзиеева.



По наблюдению The Economist, Мирзиеев «с удовольствием либерализовал» экономику и перешел к политическим реформам. «Главная политическая перемена — сажать людей за их мнение стали меньше», — поясняет журнал.



Республика стала «менее деспотичной», утверждает издание: Мирзиеев закрыл колонию «Жаслык», разрешил доступ в страну иностранным журналистам, давление на бизнес и коррупция стали меньше.



В 2019-м на звание страны года The Economist также рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан. В 2018-м страной года журнал назвал Армению.



Мирзиеев стал президентом Узбекистана в 2016 году, победив на досрочных выборах, которые объявили после смерти Ислама Каримова, руководившего страной 27 лет.