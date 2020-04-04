Апрель 4th, 2020

Выпущена игровая приставка из золота

К 30-летию со дня выхода игры Legend of Zelda компания Analogue решила порадовать поклонников выпуском позолоченной версии игровой приставки NES. В комплект войдёт выкрашенный в золотой цвет картридж с упомянутой игрой. Внутри консоли оригинальная начинка NES, выполненный из алюминия корпус покрыт настоящим 24-каратным золотом, а не краской. Из-за этого стоимость изделия выглядит весьма солидной — $5000. Помимо картриджа с игрой Legend of Zelda покупатель получит премиальную коробку, полный набор кабелей или HDMI-кабель для подключения к монитору. Уже имеющиеся у клиента оригинальные картриджи без труда будут запускаться на позолоченной консоли, которая, кстати, выпущена ограниченным тиражом — всего 10 штук.

