 
 
Апрель 4th, 2020

Выпущена игровая приставка из золота

К 30-летию со дня выхода игры Legend of Zelda компания Analogue решила порадовать поклонников выпуском позолоченной версии игровой приставки NES. В комплект войдёт выкрашенный в золотой цвет картридж с упомянутой игрой. Внутри консоли оригинальная начинка NES, выполненный из алюминия корпус покрыт настоящим 24-каратным золотом, а не краской. Из-за этого стоимость изделия выглядит весьма солидной — $5000. Помимо картриджа с игрой Legend of Zelda покупатель получит премиальную коробку, полный набор кабелей или HDMI-кабель для подключения к монитору. Уже имеющиеся у клиента оригинальные картриджи без труда будут запускаться на позолоченной консоли, которая, кстати, выпущена ограниченным тиражом — всего 10 штук. 

Category: Мир, Новости ﻿
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