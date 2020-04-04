Апрель 4th, 2020

Врачи рассказали, почему нельзя кипятить воду дважды





Врачи рассказали, почему повторное кипячение воды может быть опасным для здоровья.

Многие люди не задумываются, когда второй раз подогревают воду. Врачи предупреждают, что при втором таком использовании на чайнике начинает появляться накипь, которая может спровоцировать появления камней в печени или почках.



Уже после второго использования вода теряет все свои полезные свойства и становится опасной для организма человека. Известно, что при первом кипячении в воде уничижаются все плохие бактерии. В результате термической обработки из воды природным путем испаряется хлор. При этом во время повторного кипячения в воде наоборот, зарождаются опасные соединения, которые дают шанс развитию онкологических болезней.



Минералы и соли, присутствующие в воде, при повторном кипячении превращаются в фториды, повышающие риск бесплодия, задерживая умственное развитие у лиц молодого возраста, которые доказали последние исследования.

Такой водой также легко отравиться. Все потому, что с целью убрать некоторые пагубные микроорганизмы из воды в нее добавляют мышьяк. А при повторной обработке их концентрация только усиливается.



К слову, специалисты советуют употреблять именно воду, которая приблизительно равна температуре тела. В желудке она не задерживается, выполняет свои главные функции – насыщения, наполнения и очищения организма. Только чистую воду желудок пропускает транзитом, чего не скажешь о любых других напитках.