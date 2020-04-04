Апрель 4th, 2020

Владимир Кузьмин заявил ,что нет ничего страшнее в жизни,чем женская любовь

Владимир Кузьмин не очень часто радует поклонников новыми треками.Но вот не давно в сети появилось новое творенье знаменитого автора.

Кузьмин выпустил в свет новую композицию «Одноглазый Джон (Пират)». Премьера трека, созданного новым проектом музыканта Kuzmin Absolute Band, состоялась 3 апреля 2020 года.

Одновременно с релизом сингла был представлен анимационный видеоролик на эту песню. Главным героем песни и клипа стал бесстрашный пират по имени Джон, который не боялся сатаны и чертей, но леденел от страха при воспоминаниях о некой даме.

«Но при воспоминании о ней от страха леденеет кровь. Нет в жизни ничего страшней, чем женская любовь», — поет Владимир Кузьмин.

Интересно было бы увидеть даму,которая так напугала своей любовью известного певца.