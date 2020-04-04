 
 
Апрель 4th, 2020

В ВОЗ рассказали о правильной диете при коронавирусе

Фото: Pixabay

В ВОЗ рассказали о правильной диете при коронавирусе

В ведомстве отмечают, что даже если количество и выбор продуктов ограничены, можно продолжать питаться полезной пищей. Кроме того, не стоит забывать о потребностях других людей и не делать избыточных покупок. «Посмотрите, что уже имеется дома, и спланируйте покупки», — посоветовали в ведомстве. Там также напомнили, что важно не забывать как об уже закупленных продуктах, так и продуктах с ограниченным сроком годности, и использовать их в первую очередь.

ВОЗ советует съедать в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты, пытаться готовить самостоятельно полезные блюда, но если нет такой возможности, заказывать еду у проверенных компаний.

Организация рекомендует ограничить потребление алкоголя, сахара, соли и жиров, пить достаточно жидкости и потреблять много клетчатки.

Category: Мир, Новости ﻿
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