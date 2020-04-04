Апрель 4th, 2020

В ожидании краха РФ россияне ударили по банкам: За 10 дней со вкладов снято 600 миллиардов

Еще чуть-чуть и банковский пузырь Расиюшки лопнет и вся система посыпется, как песочек в часах. Крах финансового сектора РФ — это прелюдия похорон недостраны. У россиян остался один вариант спасения своих денег: успеть обнулить оставшиеся счета и депозиты до конца карантина (т.е. до мая). Иначе они могут о своих кровно заработанных забыть навсегда. Ждем-с! Попкорна, надеюсь, у вас друзья хватит:



Российские банки «неожиданно» столкнулись с массовым наплывом клиентов, забирающих деньги со счетов.







На фоне обвала цен на нефть и 30-процентной девальвации рубля, подбросившей доллар выше 80 рублей, а евро — почти до 90, за десять дней марта физлица опустошили депозиты на сумму около 600 млрд рублей, следует из данных ЦБ, сообщает Финанс.ру.



Волна оттока ударила по банкам с период с 15 по 25 марта. За это время на 2% сократился общий объем вкладов. Его ЦБ оценивает в 30,1 трлн рублей (на 1 февраля).



Напуганные шоком на валютном рынке россияне вынесли из банков рекордную сумму за все историю статистики ЦБ, если исключить ежегодное сезонное сокращение вкладов в январе.



Даже во время банковского кризиса лета 2018 года, когда на грани краха оказался крупнейший на тот момент частный банк ФК «Открытие», отток был меньше — 435 млрд рублей (сентябрь-2018).



Во время финансового кризиса 2008 года россияне опустошили счета на 442 млрд рублей. Однако этот процесс был растянут на два месяца- сентябрь и октябрь.



ЦБ РФ оправдывает феномен «обострением ситуации с распространением коронавирусной инфекции». На самом деле — это ложь, ибо отток состоялся до карантина и до того, как Путин объявил о введении налога на доход от банковских депозитов.



На фоне бегства вкладчиков у ряда банков начались маржин-коллы. Их объем составил 86 млрд рублей на неделе с 18 по 25 марта и 23,1 млрд рублей в течение последней недели месяца, отмечает ЦБ.



Компенсируя отток ликвидности, ЦБ залил в банковскую систему 868,8 млрд рублей через операции репо на двух аукционах 30 и 31 марта, а также принял решение предоставить 3,5 триллиона рублей системно-значимым банкам через механизм безотзывных кредитных линий (БКЛ), снизив их стоимость до 0,15% годовых.