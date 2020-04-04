Умер знаменитый Марк Блум

«Я запомню его как смешного, теплого, любящего человека и настоящего профессионала. Причиной смерти стал коронавирус», – написала Мадонна в своем Instagram. Марк Блум сыграл вместе с Мадонной в 1985 году в комедии «Отчаянно ищу Сьюзен». Для обоих это первая полноценная роль в кино. За плечами восходящей звезды Мадонны к тому времени были лишь съемки в «авторской» драме «Конкретная жертва»: певица сыграла в том трэш-кино жестокую сексуальную госпожу. Блум снялся в фильме «Больной от любви», но его роль была такой маленькой, что его даже не было в финальных титрах.

Оба рассчитывали, что «Отчаянно ищу Сьюзен» приведет их к успеху. Тем более что под конец съемок их обоих на улицах Нью-Йорка уже буквально сопровождала толпа фанатов. Толпа, впрочем, скандировала вот что: «Мадонна! Мадонна!» – незадолго до этого Мадонна выпустила эпохальный альбом Like a Virgin. В общем, фильм обещал стать очень модным, в одном из эпизодов Марк Блум спал с ней вместе.

Надежды на успех оправдались лишь частично. Картине «Отчаянно ищу Сьюзен» дали премию BAFTA, но получила ее не Мадонна – и даже не Блум, а актриса Розанна Аркетт, исполнительница второй женской роли. Это не помешало Мадонне отправиться в головокружительный путь по завоеванию мира. Ну, а Марк Блум навсегда остался в амплуа хорошего актера второго плана. Он снимался в фильмах с Брюсом Уиллисом и в сериале «Клан Сопрано», но так и не смог пробиться на главные роли и стать суперзвездой. Всем киносъемкам он предпочитал игру на сцене маленького театра на задворках Бродвея. В интервью Блум вспоминал: когда он объявил своим родителям, что собирается идти в актеры, его мама покачала головой и сказала: «Сыночка, но в актеры идут одни красавцы. А кого со своей внешностью будешь играть ты?»

Марк Блум родился в еврейской семье в Нью-Джерси в 1950-м. В детстве, по его собственным словам, он был мальчиком, который буквально сошел с открытки: прилежный ученик с ранцем, который всегда слушался родителей – они мечтали видеть его врачом или юристом. А он не хотел их разочаровывать. После школы он поступил в Университет Пенсильвании – одно из старейших учебных заведений в США, известное своим сильным медицинским факультетом. Ему предстояло определиться со специальностью и выбрать курс предметов, которые он хотел бы пройти. И неожиданно Марк отложил в сторону книги по анатомии, записался на курс истории искусств и театра, а вскоре твердо решил податься в актеры.

В начале 70-х он дебютировал на сцене сразу нескольких так называемых «театров вне Бродвея», или «театров среднего ранга» на Манхэттене, в Нью-Йорке. В средний ранг их записывали изначально по количеству зрителей, которых они могли вместить. Обычно это значение колебалось от 100 до 499 человек, тогда как в бродвейских гранд-театрах число «посадочных» мест начиналось от пяти сотен. «Сыночка, ты будешь всю жизнь мыкаться с этим своим актерством, и тебе будет тяжело найти кусок хлеба», – сокрушалась его мама. Но Марка было не удержать: он с упоением играл во второстепенных театрах, а вскоре стал получать и предложения из Голливуда.

После «Отчаянно ищу Сьюзен» Блум снялся в картине «Данди по прозвищу Крокодил» – суперуспешной ленте про австралийского охотника Данди, который попадает в Нью-Йорк. По сюжету, Данди уводил у героя Марка Блума подругу. Фильм получил «Золотой Глобус» и был номинирован на «Оскар», но Блум опять остался в тени. Все овации сорвал исполнитель главной роли, актер Пол Хоган.

После «Данди» были съемки в «Свидании вслепую» с Брюсом Уиллисом и Ким Бейсингер, главной голливудской красоткой 80-х. Затем работа с Шоном Коннери в «Президио». Тут уже смягчилась даже мама Марка: «Как? Ты играешь в одном фильме с самим “Агентом 007”? Ты такая же звезда, как и он?» Но равноправной звездой Марк Блум не был. Во всех картинах ему доставались роли в эпизодах – роли незадачливых любовников или злых помощников антагониста.

Внешность продолжала довлеть над ним: продюсеры считали, что Блуму недостает яркости, чтобы получать главные роли. Да и сам Блум считал Голливуд лишь источником заработка, не более. Его приглашали сниматься в эпизодах «Клана Сопрано», «Закона и порядка», «Полиции Майами: Отдел нравов». Но своим настоящим призванием он по-прежнему считал маленькую театральную сцену: там актеру предлагали значительно более широкий диапазон ролей. В 1989 году Марк Блум и вовсе получил награду как лучший театральный актер года по версии издания The Village Voice.

Любой другой актер, которого обошли софиты голливудской славы, мог бы стать замкнутым и нелюдимым. Однако коллеги Блума говорят о нем как об остроумном и улыбчивом человеке, который даже в самые хмурые дни умудрялся рассмешить всех. Это видно и по его немногочисленным видеоинтервью. На пресс-конференции по случаю 25-летия картины «Отчаянно ищу Сьюзен» Марк Блум шутил: «Мадонны сейчас с нами нет, поэтому я могу рассказать всю правду. Мы репетировали одну из сцен. Мадонна выглядела по тем временам очень модно, вся эта кожа и начесы. В одном из эпизодов с поцелуями она чуть не откусила мне ухо, облизала всю щеку – очень старалась играть. Когда после съемок эпизода она ушла в гримерку, помощник режиссера сказала мне: “Вау! Похоже, ты ей понравился”».

Блум, которому было 69 лет, заразился коронавирусом в Нью-Йорке –предположительно, во время игры на сцене. 25 марта он скончался от осложнений, вызванных болезнью. «Это очень трагично, и мое сердце сейчас с его родными и близкими. Но это еще раз напоминает нам всем, что новый вирус – не шутка и что всем нужно соблюдать правила карантина», – написала Мадонна в своем Instagram. К посту она приложила фото из фильма о Сьюзен: она и Марк Блум лежат в одной постели, молодые и счастливые – уверенные, что завтра весь большой мир покорится им.