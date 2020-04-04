Апрель 4th, 2020

Умер Иван Вакарчук-отец известного музыканта и ректор Львовского Университета

Умер бывший министр науки и образования Украины,ректор Львовского Университета и отец политика и музыканта Святослава Вакарчука – Иван Вакарчук.

Об этом сообщил СМИ народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Ивану Вакарчуку было 73 года.

«Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Большой человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать. Вечная память!», — отметил Вятрович.

Иван Вакарчук был профессором и доктором физико-математических наук, также он был награжден высшей государственной медалью «Герой Украины» за весомый вклад в развитие науки и образования.