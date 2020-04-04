Апрель 4th, 2020

Ученые узнали, почему камни Долины Смерти двигаются

Ученые узнали, почему камни Долины Смерти двигаются и построили обоснованную теорию. Напомним — это геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США. Камни медленно двигаются по глинистому дну озера, о чём свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Камни передвигаются самостоятельно без помощи живых существ, однако никто никогда не видел и не фиксировал перемещение на камеру. Камни приходят в движение всего один раз за два или три года, причём большая часть следов сохраняется 3-4 года.

До начала XX века явление объяснялось сверхъестественными силами, затем в период становления электромагнетизма возникло предположение о воздействии магнитных полей, которое, в общем-то, ничего не объясняло. Большинство гипотез сходилось на том, что ветер при влажной поверхности дна озера по крайней мере отчасти объясняет феномен.

И вот в 2014 году в Общественной научной библиотеке была опубликована работа, авторы которой описывают механизм движения камней.

Дело в том, что не все знают, что эти камни находятся на высохшем озере, которое иногда заливается водой.

Поэтому ученые поместили несколько своих камней массой 5—15 кг на дно озера, снабдив их навигационными датчиками и окружив фотокамерами. Причиной движения стали большие (десятки метров), но тонкие (3—6 мм) участки льда, образующиеся после замерзания в предшествующие морозные ночи. Этот плавающий лёд, увлекаемый ветром и подлёдным течением, перемещал камни со скоростью 2—5 м/мин.

Справедливости ради нужно отметить что еще в 1955 году геолог Джордж Стэнли из университета Мичигана опубликовал статью, в которой он и его соратник предложили теорию, согласно которой в ходе сезонного затопления высохшего озера на воде образуется ледяная корка, способствующая движению камней.

В мае 1972 года Роберт Шарп (Robert Sharp, Калифорнийский технологический институт) и Дуайт Кэри (Dwight Carey, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе) начали программу мониторинга перемещения камней. Тридцать камней с относительно свежими следами были промаркированы, а их расположение было отмечено колышками. За 7 лет, на протяжении которых фиксировалось положение камней, учёные создали модель, согласно которой в дождливый сезон в южной части озера скапливается вода, которая распространяется ветром по дну высохшего озера, смачивая его поверхность. В результате твёрдая глинистая почва сильно размокает и коэффициент трения резко снижается, что позволяет ветру сдвинуть с места даже один из самых крупных камней (его назвали Karen), который весил около 350 килограммов.

Также были протестированы гипотезы перемещения с помощью льда. Вода, распространяющаяся под воздействием ветра, по ночам может покрываться ледяной коркой, и расположенные на пути воды камни будут вморожены в слой льда. Лёд вокруг камня мог увеличивать сечение взаимодействия с ветром и помогать перемещать камни вдоль потоков воды. В качестве эксперимента вокруг камня шириной 7,5 см и весом 0,5 кг был создан загон диаметром 1,7 м.

Расстояние между опорами забора варьировалось от 64 до 76 см. Если вокруг камней образовывался слой льда, то при движении он мог зацепиться за опору забора и замедлить движение или изменить траекторию, что отразилось бы на следе от камня. Однако подобных эффектов не наблюдалось — в первую зиму камень прошёл рядом с опорой забора, переместившись за огороженную территорию на 8,5 м в направлении северо-запада. В следующий раз внутрь загона были помещены 2 более тяжёлых камня — один из них через пять лет переместился в том же направлении, что и первый, однако его компаньон за период исследований не сдвинулся с места. Этот факт свидетельствовал о том, что если ледяная корка имеет влияние на движение камней, то она должна быть мала. Вот вам и противоречие с последним исследованием 2014 года!

Десять из промаркированных камней сдвинулись в первую зиму исследований, причём камень A (который называли Mary Ann) прополз 64,5 м. Было отмечено, что многие камни также передвигались в следующие два зимних периода, а летом и в иные зимы камни стояли на месте. Под конец исследований (спустя 7 лет) всего два из 30 наблюдаемых камней не поменяли своего местоположения. Размер самого маленького из камней (Nancy) составлял 6,5 см в диаметре, причём этот камень переместился на максимальное суммарное расстояние 262 м и на максимальное расстояние за одну зиму — 201 м. Наиболее массивный камень, перемещение которого было зафиксировано, весил 36 кг.

В 1993 году Пола Мессина (Paula Messina, Университет штата Калифорния в Сан-Хосе) защитила диссертацию на тему движущихся камней, в которой было показано, что в целом камни не двигались параллельно. По мнению исследователя, это подтверждает то, что лёд никак не способствует движению. После изучения изменений координат 162 камней (которые проводились с помощью GPS), было определено что на перемещение валунов не влияют ни их размер, ни их форма. Оказалось, что характер движения в большой степени определяется положением валуна на Рейстрэк-Плайя. Согласно созданной модели, ветер над озером ведёт себя очень сложным образом, в центре озера даже образуя вихрь.

В 1995 году группа под руководством профессора Джона Рейда отметила высокую похожесть следов зимы 1992-93 года со следами конца 1980-х. Было показано, что по крайней мере некоторые камни двигались с потоками покрытой льдом воды, причём ширина ледяной корки была около 800 м, о чём свидетельствовали характерные следы, процарапанные тонким слоем льда. Также было определено, что граничный слой, в котором ветер замедляется из-за контакта с землёй, на таких поверхностях может быть всего 5 см, что означает возможность воздействия ветров (скорость которых зимой доходит до 145 км/ч) даже на совсем невысокие камни.

Так что причин, по которым камни могут двигаться наверное несколько да и действовать они могут одновременно. Но это точно не магия