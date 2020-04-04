Апрель 4th, 2020

Ученые рассказала, какие диеты не помогают надолго

Jean Lecomte du Nouÿ / L’esclave blanche. 1888 Nantes Musée d’Arts

Ученые из Канады, Китая и США выяснили, что популярные диеты примерно одинаково эффективны для снижения веса и улучшения работы сердечно-сосудистой системы, но эффект каждой из них пропадает через год. Для этого они провели метаанализ 121 работы с почти 22 тысячами участников: потеря веса, изменение кровяного давления и концентрации холестерина для диет не сильно отличались в первые полгода, но через год все показатели возвращались к прежним. Статья опубликована в The BMJ.

Вопрос о том, какая из всех существующих диет эффективнее всего, до сих пор остается открытым — во многом из-за того, что при ее подборе нужно учитывать множество различных факторов. Например, для снижения веса правильнее всего следить за количеством потребляемой пищи и той энергией, которую человек тратит: потерю веса в таком случае обеспечивает дефицит калорий. С другой стороны, при отдельных нарушениях обмена веществ может помочь, например, низкоуглеводная диета — даже в том случае, если потери веса не наблюдается. А вот при потере веса такая диета не эффективнее той, в которой соблюдается низкое содержание жиров.

При этом эффективность диеты должна оцениваться не только в рамках того, как теряется вес и улучшается здоровье во время ее соблюдения, но и как надолго сохраняется результат. Именно этот параметр решили оценить ученые под руководством Луна Гэ (Long Ge) из Университета Ланьчжоу. Для своего метаанализа они собрали 121 исследование, с суммарным числом 21942 участника с лишним весом или ожирением.

В каждом исследовании использовалась одна из 14 популярных диет, разделенных на три группы: низкоуглеводные (например, диета Аткинса), диеты с низким содержанием жиров (например, диета Орниша) и сбалансированные диеты (например, средиземноморская). В каждом исследовании были контрольные группы — участники, которые придерживались обычного для них режима питания. В среднем продолжительность диеты в каждом исследовании составляла полгода, но во всех работах была доступна информация о здоровье участников и через год после смены питания.

Помимо изменения веса ученые также оценивали влияние диеты на кровяное давление, концентрацию липопротеинов высокой и низкой плотности, а также C-реактивного белка плазмы крови, концентрация которого повышается при воспалении.

По сравнению с обычным питанием, и низкоуглеводные диеты, и диеты с малым содержанием жиров за полгода приводили к примерно одинаковой потере веса (4,63 и 4,37 килограмма соответственно), а также одинаково эффективно снижали кровяное давление. У сбалансированных диет эффект был чуть менее выраженным: средняя потеря веса составляла три килограмма, а диастолическое кровяное давление снижалось на 3,48 миллиметра ртутного столба (по сравнению с пятью и выше для диет с низким содержанием углеводов или жиров). Кроме того, диеты с низким содержанием жиров оказались более эффективными для снижения липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого» холестерина).

Через год после начала каждой из диет, однако, вес возвращался к показателю до начала диеты — то же самое оказалось справедливо и для параметров здоровья сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, при средиземноморской диете эффект для сердечно-сосудистой системы сохранялся. Авторы работы отметили, что для достижения лучшего результата, таким образом, необходимо меньше сосредотачиваться на выборе диеты и уделять больше внимания тому, как сохранить ее результат.