Апрель 4th, 2020

Ученые — прямоходящий человек гораздо старше, чем раньше думали

Фрагмент черепа Homo erectus, найденного в комплексе пещер Дримолен в Южной Африке, и художественная реконструкция формы его недостающих частей. Индивид, которому принадлежали эти кости, умер в возрасте 2–3 лет Andy Herries/Jesse Martin/Renaud Joannes-Boyau/PA

Палеоантропологи провели самое точное на данный момент датирование недавних находок черепов из комплекса пещер Дримолен в Южной Африке. Возраст австралопитеков, людей и парантропов из Дримолена оказался, по сути, одинаковым: 1,95–2,04 миллиона лет. Получается, представители трех родов могли сосуществовать на территории Южной Африки. Кроме того, теперь представляется менее вероятным, что Australopithecus sediba был предком рода Homo. Об этом сообщается в Science.

Находки из карстовых пещер Южной Африки бывает сложно точно датировать: слои, в которых они расположены, не всегда лежат в соответствии со своим возрастом, и процессы эрозии могут искажать картину. В Восточной Африке местонахождения останков сложены другими породами, и там эрозия не играет такой большой роли. Кроме того, южноафриканские находки гоминид часто фрагментированы, их относят к разным родам и видам. Поэтому соотнести возраст и положение на филогенетическом древе ископаемых австралопитеков, людей и парантропов Южной и Восточной Африки сложно.

Большой коллектив исследователей из нескольких стран во главе с сотрудником австралийского Университета Ла Троба Энди Херрисом (Andy I. R. Herries) датировал новые находки из комплекса пещер Дримолен и породы, которые их окружали. Для этого они воспользовались уран-свинцовым методом (возраст определяется по тому, сколько урана претерпело распад и перешло в свинец), методом электронного спинового резонанса и палеомагнетизма(исследуются параметры магнитного поля Земли, «записанные» в горных породах).

Фрагменты черепов, получившие наименования DNH 134 и DNH 152, отнесли к виду человек прямоходящий (Homo erectus) и парантроп массивный (Paranthropus robustus) соответственно. Их обладатели были живы незадолго до смены полярности геомагнитного поля, о которой известно благодаря исследованиям восточноафриканских (олдувайских) стоянок. Она произошла около 1,95 миллиона лет назад. Возраст DNH 134 и DNH 152 определили в 1,95–2,04 миллиона лет.

DNH 134, DNH 152 и их возраст в сравнении с другими гоминидами из Африки и Евразии. Волнистой линией показаны датировки орудий, пунктиром — редко встречающиеся Susan C. Antón / Science, 2020 Поделиться



Примерно тогда же в комплексе пещер Стеркфонтейн, который расположен всего в нескольких километрах от Дримолена, жили африканские австралопитеки. Получается, что представители трех родов гоминид могли сосуществовать около двух миллионов лет назад. Ранее уже выдвигались предположения, что 1,8–2,3 миллиона лет назад люди и парантропы мигрировали в Южную Африку и занимали там стоянки, на которых ранее размещались австралопитеки.

Новые данные этому не противоречат, но снижают вероятность того, что австралопитек седиба дал начало роду Homo. Это предположение нельзя считать верным, если не существует южноафриканских находок Australopithecus sediba более древних, чем находки Homo в той же местности. Теперь же, с данными о возрасте и видовой принадлежности DNH 134, получается, что останки Homo erectusв Южной Африке древнее, чем останки A. sediba, которым 1,98 миллиона лет.

Кроме того, DNH 134 на 100–150 тысяч лет больше, чем самым старым ранее известным останкам эректусов (из Дманиси). Получается, этот вид древнее, чем считалось ранее.