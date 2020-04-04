Ученые предрекли человечеству массовое ожирение из-за карантина

Из-за карантина, введенного на фоне пандемия коронавируса, человечеству грозит массовое ожирение. Об этом предупреждают диетологи, которых цитирует Daily Mail.

К примеру, британский диетолог Дженнифер Оберт подсчитала, что сейчас находящиеся на карантине люди, сжигают на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. Кроме того, люди находятся в состоянии стресса, который «заставляет» есть нездоровую пищу.

Сохранить прежний вес будет крайне сложно, согласны специалисты Британского фонда питания. Они уверены, что ожирение неизбежно, если люди перестанут заниматься спортом на карантине. Более того, лишний вес грозит и детям, так как сейчас вместо прогулок с друзьями родители чаще предлагают своим чадам сладкое или другую вредную пищу.

Чтобы избежать проблем с весом специалисты советуют придерживаться режима дня, сбалансировано питаться, лучше качественными продуктами, и регулярно заниматься спортом.