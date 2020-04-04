Апрель 4th, 2020

Специалисты назвали самые востребованные профессии во время карантина

Несмотря на жесткие условия карантина,рынок труда продолжает функционировать ,хотя и не совсем привычным образом.

В последние недели,по данным статистики, возросло количество вакансий для медработников, а также работников в фармацевтике, в сфере безопасности и госслужбы. Требуются рабочий и домашний персонал, а также специалисты в строительстве и недвижимости.

При этом снизилось количество вакансий для традиционных офисных профессий, в том числе бухгалтеров ищут реже, маркетологов, рекламщиков и пиарщиков, а также юристов.

Работодатели стали указывать, что начало работы стартует после окончания режима изоляции, либо сразу, но на удаленной основе. Такие предложения эксперты заметили в IT сфере, образования, а также маркетинги, рекламы и PR.