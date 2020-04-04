Апрель 4th, 2020

Селена Гомес опубликовала список любимых фильмов

Американская актриса и исполнительница Селена Гомес недавно опубликовала в своем блоге список музыки, сериалов, книг, фильмов, которые можно смотреть, читать или слушать на карантине.

В связи с карантином звезда не осуществляет публичных выходов и не ведет активный образ жизни. Однако к ее личности приковано внимание поклонников со всего мира, ведь за ней следят 172 миллиона людей в инстаграме.

Довольно долгое время Селена Гомес боролась с депрессией, пережила психические и эмоциональные расстройства. В начале года звезда вышла из творческой паузы, которая длилась 5 лет, а также выпустила новый альбом «Rare».

27-летняя певица успешно поборола все проблемы, и теперь активно ведет соцсети и вдохновенно рассказывает о своих предпочтениях поклонникам.

Чтобы провести время на карантине интересно и полезно, Селена Гомес опубликовала подборку фильмов, книг и песен, которые помогают ей развлечься. Исполнительница надеется, что ее советы кому-то пригодятся и пригодятся для хорошего времяпрепровождения.

Фильмы, которые советует Селена Гомес

«Человек невидимка»;

«Тело Дженнифер»;

«Афера по-американски»;

«Бестолковые»;

«Неограненные драгоценности»;

«Сахар и перец»;

«После свадьбы»;

«Зодиак»;

«Выскочка»;

«Не будите спящую собаку».

Сериалы, которые советует Селена Гомес

«Утреннее шоу»;

«Хорошие девушки»;

«Дом с прислугой»;

«Субботним вечером в прямом эфире»;

«Разум, объяснение».