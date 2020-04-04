Саудовская Аравия обвинила Путина во лжи и перенесла переговоры ОПЕК+

Президенту России Владимиру Путину удалось подлить масла в огонь и без того напряженных отношений с Саудовской Аравией, несмотря на давление Дональда Трампа и его попытки усадить двух крупнейших экспортеров нефти за стол переговоров.Заявление Путина о том, что Саудовская Аравия была инициатором развала соглашения ОПЕК+ и обрушила цены на нефть для того, чтобы обанкротить американскую сланцевую промышленность, вызвали протест в Эр-Рияде и подвесили в воздухе уже анонсированную сделку по сокращению нефтедобычи.

Решение саудитов на треть увеличить производство нефти и в 1,5 раза ее экспорт, ввести двузначные скидки, заливая рынок дешевыми баррелями, было связано «с усилиями по устранению конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть», заявил Путин в пятницу на встрече с представителями крупнейших нефтяных компаний.

«Для этого цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И они преуспели в этом», — сказал Путин, добавив, России «это не нужно» и такой цели никогда не ставилось.

В заявлении российского президента «нет ни слова правды», ответил в субботу глава МИД Саудовской Аравии принц Фарзал бин Фархан. Именно Россия отказалась от сделки ОПЕК+ в начале марта, тогда как Саудовская Аравия и еще 22 страны «пытались убедить ее пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи и продлить соглашение», цитирует Bloomberg заявление МИД королевства.

Напомним, в процессе мартовских переговоров позицию Москвы наиболее полно обозначил глава Минфина Антон Силуанов. «Если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у них (саудитов) — под 80», - заявил он, недвусмысленно намекая, что если Эр-Рияду требуется дорогая нефть, то ему и нужно сокращать добычу.

О том, что сделка ОПЕК+ невыгодна для России и способствует интересам США, заявляла «Роснефть» от лица пресс-секретаря Михаила Леонтьева. «Теперь посмотрим, как американская сланцевая добыча почувствует себя в новых условиях», — радовался он 7 марта в интервью Bloomberg.

Спустя три недели российским нефтяникам было уже не до радости. Цена сорта Urals в Европе 30 марта рухнула 10,5 доллара за баррель, у нефтетрейдеров начали возникать сложности с продажей танкерных партий через Балтийское море из-за обвала спроса, оставившего лишним каждый пятый баррель, добываемый на планете (20 млн в день).

Но даже перед лицом катастрофы отбросить разногласия Москве и Эр-Рияду, похоже, не удается.

Переговоры ОПЕК+, изначально намеченные на 6 апреля, где, как ожидалось, будет обсуждаться сделка по сокращению добычи на 10 млн баррелей в сутки с участием Саудовской Аравии, России, а также, вероятно, США, Канады и Бразилии, отложены, сообщили Bloomberg и Reuters источники в картеле.

Переговоры могут быть перенесены с 6 на 9 апреля, финальной даты пока нет, подтвердили ТАСС два источника в делегациях. «Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно», — сказал один из них. Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой.

По данным The Wall Street Journal, в рамках обсуждаемой сделки Саудовская Аравия может сократить добычу на 3,5 млн баррелей в сутки, страны ОПЕК — на 1,5 млн, еще 2 млн уберут с рынка страны Северной Америки, включая США. России отводится квота в 1,5 млн баррелей в день — 13% ежедневной добычи и около 30% экспорта.

На ожиданиях соглашения цены на нефть Brent взлетели на 35% за два дня — с 26 до 35 долларов за баррель, российский cорт Urals подорожал почти вдвое, до 19,9 доллара за бочку.

Рынок питает надежды, но задержка с переговорами это «плохой знак», говорит глава исследований Ближнего Востока и Северной Африки Eurasia Group Айхам Камел.

«Заявления Путина частично можно объяснить попыткой сохранить лицо» и оправдать решения, которые привели к крушению нефтяных цен, рассуждает он: «Путин не хочет, чтобы его винили в потерях американской энергоиндустрии».

Ситуацию осложняет то, что развал ОПЕК+ «задел чувства» наследного принца Мохаммеда бен Сальмана, указывает научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Саудовская Аравия практически в одиночку «тянула» сделку, сокращая добычу на 1,5-2 млн баррелей в сутки и позволяя России копить сырьевые доллары в Фонде национального благосостояния, при этом ограничиваясь символическим участием в общих усилиях.

Но эффект от разрыва соглашения застиг врасплох всех. «Никто не ожидал полного коллапса нефтяного рынка. Саудовская Аравия и Россия потеряли контроль над ситуацией, — говорит Лукьянов. — Им нужно выйти из этой ситуации, не потеряв лица».

Вряд ли это в принципе возможно, скептична старший аналитик Energy Aspects Амрита Сен. Администрация США не может директивно заставить сланцевиков срезать добычу; если не участвуют Штаты, добычу не будет сокращать Россия, а без участия России на сделку не пойдут саудиты, объясняет она.

Надавить на Россию администрация США планирует угрозой санкций. Возможность новых ограничительных мер рассматривается в связи с участием Москвы в дестабилизации мирового рынка нефти, сообщали The Wall Street Journal источники в Белом доме.