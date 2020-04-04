Россияне ударили по банкам: За 10 дней со вкладов утекло 600 миллиардов рублей

Российские банки столкнулись с массовым наплывом клиентов, забирающих деньги со счетов.На фоне обвала цен на нефть и 30-процентной девальвации рубля, подбросившей доллар выше 80 рублей, а евро — почти до 90, за десять дней марта физлица опустошили депозиты на сумму около 600 млрд рублей, следует из данных ЦБ

Как сообщил регулятор в пятницу, волна оттока ударила по банкам с период с 15 по 25 марта. За это время на 2% сократился общий объем вкладов. Его ЦБ оценивает в 30,1 трлн рублей (на 1 февраля).

Напуганные шоком на валютном рынке россияне вынесли из банков рекордную сумму за все историю статистики ЦБ, если исключить ежегодное сезонное сокращение вкладов в январе.

Даже во время банковского кризиса лета 2018 года, когда на грани краха оказался крупнейший на тот момент частный банк ФК «Открытие», отток был меньше — 435 млрд рублей (сентябрь-2018).

Во время финансового кризиса 2008 года россияне опустошили счета на 442 млрд рублей. Однако этот процесс был растянут на два месяца- сентябрь и октябрь.

По мнению ЦБ, главной причиной происходящего стало «обострение ситуации с распространением коронавирусной инфекции». При этом, по данным регулятора, отток состоялся до того, как президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога на доход от банковских депозитов.

После выступления президента — 25 марта — ситуация с динамикой вкладов «стабилизировалась», сообщает центробанк.

Остановить паломничество клиентов, требующих назад свои деньги, помогла нерабочая неделя, объявленная Путиным, а также режим обязательной самоизоляции, введенный властями Москвы, Нижнего Новгорода и других городов и регионов.

На фоне бегства вкладчиков у ряда банков начались маржин-коллы. Их объем составил 86 млрд рублей на неделе с 18 по 25 марта и 23,1 млрд рублей в течение последней недели месяца, отмечает ЦБ.

Компенсируя отток ликвидности, ЦБ залил в банковскую систему 868,8 млрд рублей через операции репо на двух аукционах 30 и 31 марта, а также принял решение предоставить 3,5 триллиона рублей системно-значимым банкам через механизм безотзывных кредитных линий (БКЛ), снизив их стоимость до 0,15% годовых.

Ситуация с ликвидностью в банковской систем остается «в целом благоприятной», говорится в обзоре ЦБ.

«В отличие от периода 2014-2015 гг. на рынке наблюдается структурный профицит ликвидности (2,3 трлн рублей по состоянию на 1 апреля), многие банки имеют существенный объем свободного обеспечения (около 6,7 трлн рублей), а потребность привлечения краткосрочной ликвидности от Банка России носит эпизодический характер», — успокаивает центробанк.