Апрель 4th, 2020

Россия завралась о сделке ОПЕК

О том ,что Россия,якобы, готова к новым договоренностям ОПЕК+, а на переговорах в понедельник 6 апреля может согласиться на сокращение добычи нефти,Путин заявил на совещании с главами нефтяных компаний и отраслевыми чиновниками вечером в пятницу.

Официальная стенограмма опубликована на сайте Кремля и содержит фразу Путина о том,

«что обвал цен на нефть связан с «попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть.Для того чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель».

Россия же,якобы, никогда не ставила перед собой такой цели.

Однако Саудовская Аравия не только опровергла эти слова, но и продемонстрировала, что не хочет верить в то, что их сказал Путин.

«В заявлении, приписываемом СМИ президенту России Владимиру Путину, одной из причин снижения цен на нефть назван выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти. Это полностью не соответствует истине»,

— цитирует правительственное агентство SPA слова министра иностранных дел королевства Фейсала бен Фархана Аль Сауда.

Министр подчеркнул, что именно Россия отказалась продлевать сделку ОПЕК+, и призвал ее принять «правильное решение» на совещании картеля 6 апреля.