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Роберту Дауни -младшему сегодня исполнилось 55 лет

'Dolittle' film premiere, London, UK - 25 Jan 2020Сегодня свой юбилей празднует знаменитый голливудский актер Роберт Дауни-младший. Ему исполнилось 55 лет.

Роберт Джон Дауни-младший — американский актёр, продюсер и музыкант. Лауреат премий «Золотой глобус» (2001, 2010), BAFTA (1993), «Премии Гильдии киноактёров США» (2001) и «Сатурн» (1994, 2009, 2014, 2019), номинант на премии «Оскар» (1993, 2009) и «Эмми» (2001).

Снимался в фильмах «Эйр Америка», «Большая пена», «Прирождённые убийцы», «Чаплин», «Готика», «Поцелуй навылет», «Зодиак», «Солдаты неудачи», «Железный человек», «Мстители», «Человек-паук: Возвращение домой», «Шерлок Холмс» и др.

В 2013, 2014 и 2015 годах Дауни возглавил список самых высокооплачиваемых актёров Голливуда по версии Forbes.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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