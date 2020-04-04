Апрель 4th, 2020

Роберту Дауни -младшему сегодня исполнилось 55 лет

Сегодня свой юбилей празднует знаменитый голливудский актер Роберт Дауни-младший. Ему исполнилось 55 лет.

Роберт Джон Дауни-младший — американский актёр, продюсер и музыкант. Лауреат премий «Золотой глобус» (2001, 2010), BAFTA (1993), «Премии Гильдии киноактёров США» (2001) и «Сатурн» (1994, 2009, 2014, 2019), номинант на премии «Оскар» (1993, 2009) и «Эмми» (2001).

Снимался в фильмах «Эйр Америка», «Большая пена», «Прирождённые убийцы», «Чаплин», «Готика», «Поцелуй навылет», «Зодиак», «Солдаты неудачи», «Железный человек», «Мстители», «Человек-паук: Возвращение домой», «Шерлок Холмс» и др.

В 2013, 2014 и 2015 годах Дауни возглавил список самых высокооплачиваемых актёров Голливуда по версии Forbes.