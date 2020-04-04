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Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса

Фото: Athar Hussain / Reuters

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.

Он выделил несколько аспектов, в которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2. По словам экономиста, на фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произойдет толчет цифровизации, который выльется в Четвертую индустриальную революцию. С другой стороны, Кротти ожидает, что появятся силы, которые сделают экономику станет менее взаимосвязанной.

Он также отметил, что торговля будет сокращаться, однако заявил о неопределенном прогнозе по поводу ослабления этого эффекта. Помимо этого будут переформатированы цепочки производства и сбыта. В заключение экономист ВЭФ сказал, что, вероятнее всего, с развитием ситуации в мире традиционная часть экономики войдет в стагнацию.

Category: Мир, Новости ﻿
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