Апрель 4th, 2020

Милла Йовович отпраздновала день рождения средней дочери Дэшиэл

Девочке исполнилось пять лет. В связи с радостным событием в семье, Милла нежно поздравила своего ребенка в Instagram.

Звезда разместила в фотоблоге снимки Дэшиэл с празднования дня рождения и поблагодарила всех, кто приложил усилия, чтобы оно прошло красиво – с шариками и тортиком.

«С днем рождения, моя маленькая, сладенькая куколка! Дэшиэл сегодня 5 лет и у нас карантинная вечеринка! Я не могу поверить, что она уже такая взрослая, но уверяю вас, она такая же милая и замечательная как и в тот день, когда родилась. Она такая добрая и за пять лет она никогда не капризничала. Если я что-то запрещаю, она относится спокойно и с пониманием, когда я ей объясняю, почему она не должна этого делать. Я никогда не видела никого более спокойного чем мой средний ребенок», — похвалила знаменитая мама свою дочь.

Также Йовович отметила, что праздничный торт Дэшиэл был изготовлен с соблюдением условий безопасности – мастера работали в масках и перчатках.