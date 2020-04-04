 
 
Апрель 4th, 2020

Маску не удается построить ракету для полетов на Марс

Илон Маск


Техника не выдерживает тесты на давление

Прототип ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в ютьюбе.

Ракета разрушилась после заправки охлажденным пропеллентом, отмечает издание The Verge.

Это третье подряд неудачное испытание «Старшипа». Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в компании изучают аварию.

  • SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн.

Category: Новинки, Новости ﻿
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