Маску не удается построить ракету для полетов на Марс

Прототип ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в ютьюбе.

Ракета разрушилась после заправки охлажденным пропеллентом, отмечает издание The Verge.

Это третье подряд неудачное испытание «Старшипа». Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что в компании изучают аварию.