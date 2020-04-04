Апрель 4th, 2020

Лолита Милявская оставит дочь без денег в целях безопасности

У Лолиты Милявской очень плохой опыт в общении с мужчинами. Она была в браке пять раз. Последняя ее авантюра закончилась судебными разбирательствами и взаимными обвинениями в разной грязи.

Именно потому,Лолита решила избавить наследницу от того,что ей кажется причиной неудач в браке -от денег.

Видимо,Милявская искренне считает,что если бы она была бедная,любой из ее браков состоялся бы.

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей — не все из них вырастают в Наполеонов. Она не будет отстаивать имущество мое. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — рассказала Лолита

Певица уже оформила наследство на своих близких. Звезда уверена, что только так сможет обеспечить дочери безопасность, когда ее не станет.

Кто этот близкий ,пока,остается в тайне.

Но всегда есть другое обяснение странных поступков.Возможно,у Лолы ,никаких денег просто нет. Учитывая ее постоянные увлечения молодыми парнями ,скорее всего,она осталась без ничего. Хотя и не признается пока что.

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