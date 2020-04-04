Апрель 4th, 2020

Красивой Lizzo много не бывает! Пышнотелая певица украсила своим фото обложку журнала

Сегодня модельные параметры уже потеряли свою универсальность. На подиумах и обложках модных журналов можно увидеть красавиц абсолютно разного телосложения .

Героиней очередного номера бразильской версии бьюти-глянца Marie Claire стала певица Мелисса Вивиан Джефферсон, выступающая под ником Lizzo. Звезда славится своими увесистыми пропорциями, которые не считает нужным скрывать, пропагандируя модный нынче бодипозитив.

Снимок с фотосессии артистка разместила у себя в Instagram. На нем она позирует в длинном серебристом платье с пайетками и открытым плечом.Кроме этого, разрез на подоле дает возможность лицезреть упитанную ножку Lizzo. Довершают гламурный образ разноцветные босоножки и объемные серьги.

Это уже не первый раз, когда Джефферсон зазывают к себе издания. В январе этого года она стала героиней Rolling Stones, где не постеснялась продемонстрировать свои телеса в нарядах на грани, а то и вовсе в чем мать родила.