Апрель 4th, 2020

Кендал Дженнер сделала фотосессию у украинского фотографа

Кендал Дженнер поработала моделью для украинского фотографа.

Фотохудожница Саша Самсонова выступила автором новой фотосессии Кендалл Дженнер.

Модель снялась в белоснежном бикини и шляпе бренда Gladys Tamez Millinery на фоне пальм для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер Kendall + Kylie.

Два кадра из фотосессии Самсонова опубликовала в Инстаграм.

Стилистом съемки выступила Дани Мишель, а визажистом — Мэри Филипс.

Это не первая совместная работа Самсоновой и Дженнер — в сентябре 2019 года фотограф уже снимала модель для кампании Kendall + Kylie. На черно-белом снимке модель позировала топлесс в белых джинсах, прикрывая грудь рукой.