Кендал Дженнер сделала фотосессию у украинского фотографа

Кендал Дженнер поработала моделью для украинского фотографа.
Фотохудожница Саша Самсонова выступила автором новой фотосессии Кендалл Дженнер.
Модель снялась в белоснежном бикини и шляпе бренда Gladys Tamez Millinery на фоне пальм для рекламной кампании модного бренда сестер Дженнер Kendall + Kylie.
Два кадра из фотосессии Самсонова опубликовала в Инстаграм.
Стилистом съемки выступила Дани Мишель, а визажистом — Мэри Филипс.
Это не первая совместная работа Самсоновой и Дженнер — в сентябре 2019 года фотограф уже снимала модель для кампании Kendall + Kylie. На черно-белом снимке модель позировала топлесс в белых джинсах, прикрывая грудь рукой.
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