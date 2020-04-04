Апрель 4th, 2020

Кайли Миноуг показала нового возлюбленного

Кайли Миноуг давно пропала с СМИ. После перенесенной тяжелой болезни ,да и в связи с не молодым уже возрастом,Кайли решила уйти на заслуженный отдых. Как она сама шутит-»на пенсию». Тем более,что ей есть чем сейчас заняться. В ее жизни появился новый возлюбленный ,Пол Соломонс. И 3 апреля он отмечает день рождения. Полу исполнилось 46 лет.

На своей странице в Инстаграм Кайли разместила романтичный снимок, сделанный на закате солнца в прошлом году.

«Шлю поцелуи и любовь для этого человека в его день рождения! Сегодня мистеру Соломонсу 46! А этот снимок был сделан, когда ему было 45 лет»,

- подписала фото Кайли.

В своих немногочисленных интервью Миноуг говорил о том, что благодарна судьбе за то, что в её жизни появился Соломонс. При этом Кайли напоминает подписчикам, что, если они счастливы в личной жизни, то совсем не стоит рассказывать всему миру о своей любви, пусть эти чувства останутся только для двоих.