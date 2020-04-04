Апрель 4th, 2020

Как Греции удалось справиться с пандемией коронавируса

Греции удается с большим успехом бороться с пандемией коронавируса. Не смотря на соседство с зараженной Италией, в стране обстановка не такая напряженная. Врачи держат ситуацию под контролем.

Отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны необходимость закрыть храмы.

Чтобы добиться результата, митрополита Кифирского Серафима даже арестовали за нарушение запрета на службу в храме во время карантина.

«Сегодня его называют спасителем нации. У него рейтинг выше, чем у телезвезд», — отмечает греческий журналист. По его же совету власти заранее подготовили 13 медицинских центров, когда в Италии умерли 11 человек.

С 8 марта Греция поэтапно вводила карантин: сначала были закрыты школы, вузы, детсады, затем — спортивные залы, театры и кинозалы. Также были отменены парады ко Дню независимости страны 25 марта. В середине марта закрылись кафе, бары, пляжи, в последнюю очередь — торговые центры и другие магазины (кроме продуктовых). На телефон гражданам приходят сообщения с просьбой оставаться дома. Выход на улицу без уведомления карается штрафом в 150 евро.

По данным на 2 апреля, в Греции заразились коронавирусом 1415 человек, 51 погиб, еще 52 — вылечились. Это значительно меньше, чем в Италии (111 тысяч зараженных, 13 тысяч погибших).