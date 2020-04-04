Израиль завершает работу над вакциной от коронавируса

С 1 июня израильские ученые из исследовательского центра MIGAL готовы начать тестировать на людях новую вакцину от вируса COVID-19. Работа над ней закончится через несколько дней. Об этом сообщил The Jerusalem Post руководитель биотехнологической группы MIGAL доктор Чен Кац.
«Давайте назовем это чистой удачей», — сказал Чен Кац.
«Мы просто решили выбрать коронавирус, — возбудитель IBV в качестве модели для нашей системы, чтобы доказать успешность нашей технологии». Работы начались задолго до вспышки COVID-19, но когда ученые выделили ДНК нового вируса, то оказалось, что он имеет высокое генетическое свойство с вирусом, поражавшим домашнюю птицу.
Первые испытания будут проведены на молодых и здоровых людях, а, потом, препарат будет доступен и для остальных. В первую очередь проведут вакцинацию жителей Израиля. Для работы над вакциной министерство науки и технологий выделило 30 миллионов шекелей.
По словам Каца, сейчас работы над вакциной ведут более 100 исследовательских групп по всему миру. Ранее другая компания, Израильский институт биологических исследований (IIBR), сообщила агентству Reuters, о начале тестирования прототипа вакцины COVID-19 на грызунах в своей лаборатории биохимической защиты.
Leave a Reply