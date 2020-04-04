Израиль завершает работу над вакциной от коронавируса

С 1 июня израильские ученые из исследовательского центра MIGAL готовы начать тестировать на людях новую вакцину от вируса COVID-19. Работа над ней закончится через несколько дней. Об этом сообщил The Jerusalem Post руководитель биотехнологической группы MIGAL доктор Чен Кац.

В конце февраля MIGAL (Исследовательский институт Галилеи) объявил о том, что завершит производство вакцины в течение трех недель, а через три месяца выпустит ее на рынок. По словам доктора Каца задержка произошла не по вине ученых. Они ждали генетический материал из Китая, а его доставка осложнилась отменой регулярных авиарейсов.