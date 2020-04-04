 
 
Апрель 4th, 2020

Израиль завершает работу над вакциной от коронавируса

 

С 1 июня израильские ученые из исследовательского центра MIGAL готовы начать  тестировать на людях новую вакцину от вируса COVID-19.  Работа над ней закончится через несколько дней. Об этом сообщил The Jerusalem Post руководитель биотехнологической группы MIGAL доктор Чен Кац.

 В конце февраля MIGAL (Исследовательский институт Галилеи) объявил о том, что завершит производство вакцины в течение трех недель, а через три месяца выпустит ее на рынок. По словам доктора Каца задержка произошла не по вине ученых. Они ждали генетический материал из Китая, а его доставка осложнилась отменой регулярных авиарейсов.
В течение последних четырех лет исследователи из MIGAL разрабатывали вакцину против вируса инфекционного бронхита (IBV) – заболевания, поражающего домашнюю птицу. При создании лекарства от COVID-19 была использована та же технология.  В результате была создана вакцина, которая заставляет организм вырабатывать антитела против вируса. Вакцинирование проводится через рот. По словам исследователей, это должно облегчить и ускорить сертификацию препарата.

«Давайте назовем это чистой удачей», — сказал Чен Кац.

«Мы просто решили выбрать коронавирус, — возбудитель IBV в качестве модели для нашей системы, чтобы доказать успешность нашей технологии».  Работы начались задолго до вспышки COVID-19, но когда ученые выделили ДНК нового вируса, то оказалось, что он имеет высокое генетическое свойство с вирусом, поражавшим домашнюю птицу.

Первые испытания будут проведены на молодых и здоровых людях, а, потом, препарат будет доступен и для остальных.  В первую очередь проведут вакцинацию жителей Израиля. Для работы над вакциной министерство науки и технологий выделило 30 миллионов шекелей.

По словам Каца, сейчас работы над вакциной ведут более 100 исследовательских групп по всему миру. Ранее другая компания, Израильский институт биологических исследований (IIBR), сообщила агентству Reuters, о начале тестирования прототипа вакцины COVID-19 на грызунах в своей лаборатории биохимической защиты.

Category: Израиль, Новости ﻿
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