Апрель 4th, 2020

Илон Маск запретил сотрудникам использовать сервис видеоконференций

В космической компании Илона Маска SpaceX сотрудникам запретили пользоваться популярным сервисом для видеоконференций Zoom.

28 марта сотрудникам компании Маска пришли электронные письма о том, что весь доступ к Zoom отключен и им стоит перейти на использование электронной почты и телефонов.

По словам представителя космического агентства США, сотрудники NASA также получили запрет на использование сервиса.

Zoom — компания, предоставляющая услуги проведения видеоконференций и онлайн-встреч с использованием облачных технологий. После введения карантина по всему миру сервис стал особо популярен среди пользователей.

Это объясняется и тем, что многие люди перешли на удаленную работу. С декабря 2019 года аудитория Zoom увеличилась с 10 млн пользователей до 200 млн.