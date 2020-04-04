Апрель 4th, 2020

Илон Маск обещал больницам аппараты ИВЛ. Но вместо них привезли приборы, которые используют для лечения нарушений сна.

Компания Tesla доставила в американские больницы 1255 аппаратов БИПАП, которые осуществляют неинвазивную поддержку дыхания,

в частности, при апноэ (временная остановка дыхания).

Они стоят $800.

Аппараты ИВЛ, которых сейчас не хватает медикам по всему миру, стоят $50 000.



24 марта глава Tesla Илон Маск, жестко критиковавший панику вокруг коронавируса, объявил, что его компания закупила 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких и доставила их в американские больницы. Как заметила Financial Times, бизнесмен слегка преувеличил объемы оказываемой им гуманитарной помощи.

Издание пишет, что на самом деле Tesla приобрела у базирующейся в Нью-Йорке компании ResMed аппараты БИПАП, которые обеспечивают неинвазивную поддержку дыхания, облегчая его. Такие приборы используются для терапии клинических нарушений сна, в том числе при апноэ — остановке дыхательных движений, которая часто возникает во время сна и сопровождается громких храпом.

Вот как выглядели эти аппараты (FT отдельно отмечает, что Tesla не забыла поставить на коробки свои наклейки с логотипом).



Это не аппараты ИВЛ, которые используются в палатах интенсивной терапии, находятся сейчас в дефиците и стоят около $50 тысяч. В то время как неинвазивные аппараты БИПАП и аналогичные им аппараты СИПАП обойдутся в $800. Как отмечает FT, таких аппаратов только в США восемь миллионов штук.

Некоторые эксперты считают, что аппараты БИПАП могут использоваться в терапии пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме. Однако некоторые врачи предупреждают, что эти устройства неинвазивны и могут способствовать распространению вируса.

«ИВЛ требуют наличия дыхательной трубки и работают как замкнутые системы с фильтром, который улавливает любые патогенные микроорганизмы. Маски для лица, обычно используемые на БИПАП, позволяют воздуху выходить, распространяя вирус в окружающей среде», — пояснил специалист по пульмонологии Национального еврейского медицинского центра в Денвере Джеймс Финиган.

По его словам, таким образом коронавирусом могут заразиться другие пациенты или медицинский персонал.

При этом 26 марта БИПАП- и СИПАП-машины были одобрены для терапии пациентов с коронавирусом и оказались в списке Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

К 3 апреля количество заразившихся Covid-19 превысило миллион человек. Больше всего случаев выявлено в США, Италии и Испании. Скончались 53 тысячи человек, выздоровели — 212 тысяч.