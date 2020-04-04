Апрель 4th, 2020

Google будет следить за перемещением людей во время пандемии

В Google запустили сервис слежки за передвижением людей на время коронавируса.

На сайте будут публиковаться отчеты о том, какие места люди по всему миру посещали чаще, а какие — реже. Пока планируется отслеживать перемещения в 131 стране.

Отмечать, в частности, будут посещения магазинов и рабочих мест. На сайте COVID-19 Community Mobility Reports будут публиковаться отчеты, в которых указано, где находятся пользователи сервисов Google.

При этом компания обещает придерживаться собственной политики конфиденциальности и не будет раскрывать персональные данные, в том числе геопозицию или контактную информацию.

Для отчетов Google будет использовать анонимные данные, которые покажут посещаемость наиболее популярных мест, включая магазины, общественные заведения, аптеки, парки, рабочие места и жилые помещения.

Компания отмечает, что отчеты отображают тенденции, характерные для передвижения людей. В них будет указано процентное соотношение по уровню популярности тех или иных мест, но не абсолютное количество посещений.

Отчеты будут включать данные, которые собирались в течение нескольких недель, самые свежие из них покажут информацию за последние 48–72 часа.